I risultati. Timec ko con la ‘regina’. Male anche l’Atletico

Giornata negativa per le pratesi del campionato di serie C1 di calcio a cinque. In particolare per la Timec, che ha perso lo scontro diretto con la capolista Five To Five, interrompendo la propria striscia positiva. I pisani padroni di casa si sono imposti per 5-4 (reti pratesi di Riccio, Grilli, Guasti e un autogol). Ora in classifica la squadra di Bini Conti è scivolata in quarta posizione con 10 punti a 5 lunghezze dalla capolista. Nella quinta giornata male anche l’Atletico 2001, che in casa è stato superato per 4-1 (gol di Pecchioli) dalla Vigor Fucecchio, rimanendo inchiodato a quota 4. Nel prossimo turno la Timec riceverà il San Giovanni, mentre l’Atletico 2001 andrà a far visita al Cus Pisa.

In serie C2, il derby pratese della terza giornata se lo è aggiudicato il Fiordaliso, che ha sconfitto il San Giusto per 3-2 grazie alla tripletta di Ze Carlos alla quale hanno risposto solo Matteucci e Kantyshev. Grazie a questo successo la squadra allenata da Toria è salita in testa alla classifica con 7 punti insieme all’Atletico Fucecchio, che ha seccamente sconfitto l’Academy del Montebianco Prato Calcio a 5 per 9-0. Nel prossimo turno ancora un derby pratese, fra Montebianco e San Giusto. Il Fiordaliso invece riceverà l’Intercomunale Monsummano.

Massimiliano Martini