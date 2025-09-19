I rivali non potranno ancora contare sui tre giocatori appena annunciati. La Curva Est snobba il match. Alt ai nuovi arrivi

"I tifosi ci mancano. Abbiamo delle difficoltà, una rosa corta e avremmo bisogno di quell’uomo in più". Prova a trovare qualche appiglio, l’allenatore del Rimini Filippo D’Alesio (foto). Ma i tifosi della Curva Est non sono disposti a fare sconti alla nuova proprietà rappresentata dalla Building Company e lo hanno ribadito anche ieri sui social network. Nonostante sia in arrivo una partita che, normalmente, sarebbe stata sentitissima: un derby col Forlì ritrovato nel calcio professionistico.

D’Alesio crede nella rimonta in classifica: "È una sfida che si può andare a prendere, non è impossibile. Dobbiamo far sì che l’obiettivo non si allontani sempre di più, per il momento". Ma ammette che "abbiamo bisogno di qualche uomo in più, così non possiamo farcela. La società sta facendo di tutto per metterci nelle condizioni di farlo. Dobbiamo anche essere consapevoli che abbiamo forse dieci giorni di allenamento insieme. Insomma, siamo indietro". Vede invece un Forlì "allenato molto bene, che ha un’identità bella e chiara, affamato".

A proposito della rosa del Rimini: dalla Lega ieri non è arrivato il via libera ai tesseramenti di Bassoli, Falasco e Leoncini. I tre giocatori da qualche giorno si stanno allenando con De Vitis e compagni, ma dovranno osservare dalla tribuna. Facile pensare che il club di Giusy Anna Scarcella non sia riuscito ad abbassare il budget per non superare il milione di euro. Quindi, in sostanza il tecnico pescarese avrà a disposizione gli stessi uomini convocati contro il Pontedera, senza Gemello che è alle prese con un fastidio muscolare. Ancora ai box anche Fiorini (ieri ulteriori accertamenti).

do. fi.