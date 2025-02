I rossoblù escono con un pareggio dalla sfida di poggibonsi. Il Montevarchi prima scappa con Orlandi e poi strappa un punto con Tommasini

Poggibonsi

2

Montevarchi

2

POGGIBONSI (4-2-3-1): Pacini; Cecconi, Borri,

Fremura, Palazzesi (46’ Seri); Marcucci, Bigica (74’ Mazzolli); Valori (52’ Mignani), Massai (52’ Vitiello), Belli (67’ Boganini); Bellini. A disp. Baracco, Martucci, Pisco, Lepri. All. M. Beoni (Calderini squlificato).

MONTEVARCHI (4-2-3-1): Conti; Vecchi, Ficini, Franco, Martinelli (78’ Bontempi); Saltalamacchia, Sesti, Ciofi; Galastri (52’ Tommasini), Orlandi (91’ Papini); Priore (88’ Casagni). A disp. Testoni, Bigazzi, Farini, Artini, Borgia. All. Rigucci.

Arbitro: Iurino di Venosa.

Reti: 6’ Orlandi, 74’ Cecconi, 76’ Boganini, 80’ Tommasini.

Note: Ammoniti: Bellini, Franco, Vecchi, Saltalamacchia, Orlandi. Espulso al 93’ Mignani.

POGGIBONSI – Il Montevarchi dei ragazzini ottiene un buon pareggio. La formazione di Rigucci ottiene il vantaggio, si avvicina al raddoppio, conosce la reazione del Poggibonsi che ribalta gli scenari. Ma gli aquilotti non si arrendono e conquistano poi il 2-2. Al di là della dinamica, è fondamentale mettere in evidenza le prove di Galastri e del suo sostituto nella ripresa Tommasini, trentaquattro anni in due. Il primo, classe 2008, è il migliore in campo per 52 minuti per la personalità e per i movimenti da veterano, mentre il secondo, all’esordio, si distingue nella ripresa per la rete pesante del definitivo pareggio. Si esprime al meglio il giovane e frizzante Montevarchi di Rigucci. Pecca solo di ingenuità, rischiando di compromettere tutto il buono dato a vedere allo stadio Lotti in quei due minuti nei quali il Poggibonsi riesce a capovolgere l’iniziale verdetto avverso. Però i valdarnesi si riscattano, recuperano e termina in attacco la sua partita.

Paolo Bartalini