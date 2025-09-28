I rossoblu sbaragliano la Juve Next Gen. La Samb cala il poker, esplode il Riviera

SAMB 4JUVE NEXT GEN 2

SAMB (4-3-3): Orsini 6,5; Zoboletti 7, Pezzola 6,5, Zini 6,5, Tosi 6 (23’ st Paolini 6); Candellori 7, Alfieri 6 (35’ st Marranzino 6,5), Tourè M. 6,5; Konatè 6 (18’ st Scafetta 6), Eusepi 8 (35’ st Sbaffo 7), Tourè N. 6,5 (35’ st Iaiunese 7). A disp. Grillo, Cultraro, Chelli, Bongelli, Battista, Vesprini, Tataranni. All. Palladini 6,5

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Mangiapoco 6; Pedro Felipe 5,5 (1’ st Vacca 6), Scaglia F. 5,5, Turicchia 5,5 (1’ st Anghele 6); Rouhi 6, Faticanti 6, Owuso 6 (18’ st Macca 6), Turco 6; Cudrig 6,5 (34’ Puczka), Guerra 6,5; Deme 6,5 (41’ st Pugno sv). A disp.Scaglia S., Fuscaldo, Ngana, Amaradio, Savio, Brugarello, Van Aarle, Makiobo, Pagnucco, Martinez. All. Brambilla 6

ARBITRO: Dario Madonia di Palermo Assitente 1: Michele Fracchiolla di Bari Assistente 2: Antonio Alessandrino di Bari Quarto ufficiale. Mattia Ubaldi di Roma 1 Operatore FVS: Domenico Lombardi di Chieti

RETI: 12’ pt e 28 pt (rig.) Eusepi, 15’ pt Deme, 12’ st Guerra, 27’ st Zoboletti, 50’ st Iaiunese

NOTE: Spettatori 6.662. 13’ pt esp. Di Giannatale (S). Amm. Cudrig (J), Alfieri (S), Orsini (S), Iaiunese (S). Angoli 11-4 per la Samb. Rec. 1’ pt, 7’ st

Una grande Samb batte 4-2 la Juventus Next Gen al termine di un match di ottimo spessore non solo tecnico ma anche agonistico. Sempre avanti nel punteggio i rossoblù vengono ripresi dai bianconeri nella ripresa ma nel finale ecco le reti dei babies Zoboletti e Iaiunese che sanciscono il poker rossoblù. Il capitano rossoblù è l’altro protagonista del match con una doppietta. Ad inizio partita la protesta degli ultras rossoblù contro le squadre B in Serie C. In Curva Nord affisso uno striscione con la scrittta: "Sky e Squadre B meritereste una curva così". La manifestazione di dissenso dura un quarto d’ora, poi il cuore pulsante della tifoseria rivierasca torna ad incitare Eusepi e compagni. Palladini conferma il 4-3-3 di Perugia ma rispetto al Curi ci sono Alfieri a centrocampo al posto di Bongelli ed Eusepi per Sbaffo. Tridente offensivo composto da Konatè, Eusepi e Nouhan Tourè. In casa Juventus Next Gen ben cinque volti nuovi rispetto al match di Sassari di martedì scorso con mister Brambilla che schiera i suoi con il classico 3-4-2-1, con l’esperto Guerra a fare da punto di riferimento in avanti. Parte forte la Samb ed al 12’ passa in vantaggio con una grande conclusione di Eusepi da fuori area. Tre minuti dopo la Juventus Next Gen pareggia con Deme. Al 26’ Nohuan Tourè salta secco Pedro Felipe in area e cade a terra. Madonia di Palermo indica il dischetto. Dagli undici metri Eusepi non perdona. I rossoblù legittimano il vantaggio con altre occasioni da rete e la traversa colpita da Eusepi di testa. Nella ripresa la Juventus Next Gen parte forte e al 12’ è Guerra a riequilibrare le sorti del match. La svolta della gara al 27’st. Corner di Alfieri, Zoboletti di testa indirizza in porta, con Scaglia che interviene quando la palla ha oltrepassato la linea di porta. Il poker arriva al 50’ con il baby Iaiunese con un gran sinistro. Ed è festa grande al Riviera delle Palme.

Benedetto Marinangeli