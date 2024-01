I rossoblù scivolano al penultimo posto

"Abbiamo disputato una bella partita, ma non è possibile subire cinque reti". Luigi Giandomenico, allenatore della Sangiustese, commenta la sconfitta a Tolentino dove i suoi giocatori hanno realizzato 3 reti. L’aspetto più preoccupante è che i rossoblù sono ora penultimi con 11 punti e c’è l’assoluta necessità di muovere la classifica perché nel frattempo diminuiscono le occasioni per fare punti. E come se non bastasse domenica la Sangiustese riceverà la visita della capolista Chiesanuova, un brutto cliente sotto ogni punto di vista. A Tolentino la squadra di Giandomenico ha subito 5 gol che hanno fatto passare in secondo piano i 3 segnati, non dimentichiamo che in 15 partite i giocatori solo in otto occasioni era andato in rete. "Contro i cremisi – spiega Giandomenico – abbiamo commesso leggerezze e disattenzioni che abbiamo pagato caro. È un peccato perché siamo rimasti in gara, forse nel nostro momento migliore abbiamo preso il quarto gol". Ma anche in quella circostanza la squadra non si è affatto arresa. "Avremmo potuto pareggiare e se non cogli certe occasioni...". Adesso si deve voltare pagina. "C’è da ripartire dalla prestazione perché la Sangiustese ha fornito una bella prova contro un avversario di valore, siamo scesi in campo con cinque under. Ecco, ripartiamo dalla prova e dal lavoro".