I rossoblù verso lo scontro diretto contro l’Orvietana. Montevarchi, morale in alto per la rosa di Rigucci. Picchi in forte dubbio, certa l’assenza di Sesti

Morale alto in casa Montevarchi perché la vittoria di Ghivizzano ha aumentato tra i rossoblù l’autostima e la consapevolezza. Certo, per recitare il mantra di Atos Rigucci, il cammino non è ancora in discesa e occorrerà affrontare l’Orvietana, domenica prossima al Brilli Peri, con lo stesso atteggiamento mostrato nella Valle del Serchio. Si tratta, del resto, dell’ennesimo scontro diretto di classifica, tanto più importante perché all’andata, il 29 settembre, i valdarnesi espugnarono lo stadio "Muzi" grazie al calcio di rigore trasformato da Rufini, poi tornato al Figline.

E a proposito di calciatori che hanno vestito in passato la casacca gialloblù figlinese dovrà seguire dalla tribuna la gara con gli umbri per un turno di squalifica il centrocampista Davide Sesti, montevarchino d.o.c. e uno dei calciatori dal rendimento migliore dell’intera rosa. Con il Ghiviborgo e in molte altre precedenti occasioni ha meritato la palma del "man of the match", risultando nel gradimento dei tifosi sui social l’atleta decisivo in campo. Un ragazzo che a 24 anni dimostra di poter aspirare in maniera legittima per visione di gioco, tecnica e cuore, a salire tra i professionisti.

Nella marcia d’avvicinamento al confronto con i biancorossi di Orvieto Rigucci proverà le soluzioni alternative per colmare una defezione, in ogni caso, pesante. Non è scontato il recupero dal risentimento muscolare di Alberto Picchi. E’ presto per parlare di formazione ma l’assenza di Sesti potrebbe favorire l’esordio dall’inizio dell’ex Pianese, Papini.

Il giudice sportivo ha privato di un elemento di spicco anche l’Orvietana che perde in difesa Andrea Congiu, il centrale più esperto del reparto con i suoi 31 anni. Al Comunale di via Gramsci, tra quattro giorni, si affronteranno due squadre che hanno subito lo stesso numero di reti, 26, ma intanto la partita di domenica scorsa ha assunto per la retroguardia montevarchina un rilievo non secondario. Aver mantenuto, infatti, la porta inviolata dà ancora maggior valore alla vittoria. Era capitato solo in altre tre circostanze, nei 20 turni disputati: proprio con l’Orvietana all’andata, nel derby di San Giovanni Valdarno del 3 novembre e con la Fezzanese il successivo 24 novembre.

