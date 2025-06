I rumors. Serie D, rivoluzione. I gironi diventano 8

Quella che inizierà tra due mesi potrebbe essere l’ultima serie D con le consuete modalità, specie per il numero di gironi e playoff. Per ovviare all’annoso problema, cioè che in D la post season si rivela nel 99% dei casi una inutile quando fastidiosa appendice, l’idea della Lega Dilettanti sembra essere quella di ridurre da nove a otto i gironi nazionali offrendo così una promozione diretta in C a chi vincerà i playoff. "Lavoriamo da tempo su un’altra idea, che proveremo a realizzare chiaramente per il campionato successivo e non per quello che è ormai alle porte – dice Luigi Barbiero, coordinatore del Dipartimento Interregionale –. Le voci che circolano nell’ambiente parlano di una possibile riduzione dei raggruppamenti di D da nove a otto, con l’introduzione di un playoff allargato che assegnerebbe la nona e ultima promozione, seguendo un modello simile a quello adottato in serie C. Attendiamo di capire cosa farà la Lega Pro, soprattutto se verrà avviata una riforma del calcio professionistico di cui si parla da anni".