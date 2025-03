I tecnici emiliani hanno allenato i ragazzi del vivaio. Galcianese e Parma. Un progetto al top

Proseguono gli incontri al Conti per la collaborazione fra il Parma Academy e la Galcianese. I tecnici emiliani hanno effettuato una seduta di allenamento per i ragazzi del vivaio biancazzurro, fermandosi poi a dialogare con gli istruttori della Galcianese per impostare le modalità future dell’affiliazione.

Presenti all’impianto sportivo anche il team dell’area tecnica biancazzurra composto da Alessandro Carricato, Samuele Pennella e dal direttore generale Marco Reali. A loro il compito di dare forma al nuovo progetto societario che vuole rappresentare un punto di riferimento sia per i giovani atleti che per la comunità. "Il fiore all’occhiello di questa rinascita è senza dubbio il progetto Parma – spiegano –. Un trampolino di lancio per la crescita tecnica e formativa dei ragazzi. L’affiliazione con il club emiliano dischiude orizzonti di eccellenza, offrendo ai giovani calciatori l’opportunità di immergersi in metodologie di allenamento all’avanguardia e di intraprendere un percorso di sviluppo strutturato, con l’ambizione di raggiungere traguardi sempre più prestigiosi".

Parallelamente, il settore giovanile della Galcianese è al centro di una rivoluzione, con l’obiettivo di elevare gli standard tecnici e tattici per forgiare calciatori pronti a competere ai massimi livelli. La Galcianese si pone come fucina di talenti: un ambiente stimolante e ricco di opportunità per i giovani appassionati di calcio. E restando in tema di vivaio, la scuola calcio sta continuando con entusiasmo ad accogliere un numero crescente di bambini desiderosi di muovere i primi passi nel mondo del pallone. "Grazie alla passione contagiosa dello staff, il settore di base della Galcianese si sta trasformando in un punto di riferimento per il territorio – aggiungono -. Un luogo dove i bambini possono crescere, imparare e divertirsi, coltivando l’amore per questo sport".