I tifosi. Millenovecentoquattro. I supporter uniscono le forze

E’ nata l’associazione dei tifosi bianconeri ‘Millenovecentoquattro’, creata, come spiegano i fondatori, per promuovere la diffusione di un modello sostenibile di gestione della società sportiva calcistica della città di Siena, anche attraverso l’eventuale partecipazione dei tifosi nei processi decisionali della società stessa e delle istituzioni sportive… L’obiettivo principale è quello che i tifosi siano chiamati in causa il più possibile nei processi decisionali fondamentali della società sportiva, perché essi sono la linfa vitale del gioco, economicamente, culturalmente e socialmente, e quindi i primi interessati affinché esista una sostenibilità a lungo termine del sistema... Senso di appartenenza rispetto alla propria società sportiva, rappresentazione democratica dei tifosi e forte radicamento della società sportiva nella comunità per raggiungere una sostenibilità e una ordinata gestione nel lungo termine: questi i principi sui quali nasce ‘Millenovecentoquattro’.