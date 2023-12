I tifosi. Siena Club Fedelissimi sul ’Rastrello’: "Il Comune si impegni per riavere lo stadio»

Il Siena Club Fedelissimi, tramite un comunicato stampa, ha parlato della questione "’Rastrello’, una situazione grave che ormai ha logorato tutti e che richiede una soluzione rapida e definitiva". "La convenzione non ci ha convinto fin dall’inizio – si legge nella nota – e se lo stadio è sempre nella disponibilità della vecchia società, significa che non è stata fatta nel migliore dei modi… Ad agosto, quando non veniva innaffiato lo stadio, il Comune fece una forzatura entrando sul terreno e programmando la manutenzione, provocando l’immediata reazione di Montanari che si attivò per salvare il terreno. Poi non furono mantenuti i patti con il custode che lasciò l’incarico. Da tre mesi lo stadio è in condizioni disperate". "… Pensiamo si possa chiedere di conoscere il prima possibile la decisione presa nell’udienza del 7 dicembre – prosegue il comunicato –, visto che si tratta di un contenzioso che riguarda un comune importante che chiede di riappropriarsi di uno stadio da 15mila posti di sua proprietà e non di un contenzioso tra privati… Rendiamo merito al Comune, per la scelta di una proprietà che al momento si è dimostrata impeccabile, ma chiediamo fermamente di impegnarsi per riavere il Franchi il prima possibile, di fare i lavori di consolidamento della Tribuna Nannini e della Gradinata De Luca e di studiare insieme a Giacomini una forma di affitto sostenibile...".