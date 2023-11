I tifosi sono già sintonizzati su Cesena e Pesaro

I tifosi del Rimini guardano già avanti. E si organizzano. Perché all’orizzonte ci sono due derby ai quali nessuno vorrà mancare: quello di coppa contro il Cesena e quello di campionato contro la Vis Pesaro. Sempre lontano da casa. Il Collettivo riminese viaggerà in pullman in entrambi i casi. Per Cesena la partenza è prevista da Piazzale del Popolo martedì della prossima settimana alle 19.15 (il match degli ottavi di Coppa Italia avrà inizio alle 21). Per Pesaro la domenica successiva (il 3 dicembre) la partenza, sempre dal piazzale dello stadio, è prevista per le 18.45. La quota del pullman è di 10 euro a trasferta. È già possibile prenotarsi negli uffici sotto la Centrale del ’Romeo Neri’: dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19.30.

Per informazioni e prenotazioni: Alfredo 347-8836166 e Ivan 335-5711536. Due derby nel giro di pochi giorni che i tifosi della maglia a scacchi non vorranno perdersi. Nel primo, quello di Cesena, c’è anche la voglia di rivalsa, dopo quel pesante ko del primo giorno di ottobre in campionato. Tutti ingredienti che fanno pensare a una partenza in massa nelle due trasferte più brevi della stagione. I tifosi sono pronti, i giocatori in campo per il momento restano concentrati solo sulla Fermana che sabato si presenterà al ’Neri’. Perché lì in palio ci sono punti pesantissimi.