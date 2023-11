"I tifosi sono la vera forza del Siena". Il messaggio dell’ex Bonomi

Simone Bonomi, da senese acquisito ("A Siena mi sono trovato talmente bene che ho messo su famiglia e ho scelto di viverci") le sorti della Robur continua a seguirle. Non più da vicino, ma sempre con affetto, lui che la maglia bianconera l’ha indossata dal 2002 al 2004, tra i protagonisti della storica promozione in Serie A. "Quest’anno non sono ancora potuto andare a vedere una partita allo stadio – ha affermato –, perché sono stato particolarmente impegnato con il lavoro, la domenica sono chiuso in casa a guardare partite e giocatori. Da esterno, da tifoso e da ex giocatore, mi è dispiaciuto che la Robur sia finita in Eccellenza. Ma sono contento che sia riuscita a ripartire e mi auguro di tutto cuore che possa ritornare nelle categorie che le competono".

Il "lavoro" di cui parla ha fatto balzare agli onori della cronaca la nazionale della Slovacchia, per la recente qualificazione agli Europei: Simone Bonomi è infatti oggi il vice di Francesco Calzona, premiato dall’Aiac senese con la 30ª Briglia d’Oro. "Una bella soddisfazione – ha affermato –, anche grazie alla presenza di tantissimi allenatori del territorio. La qualificazione è stata una bella emozione: abbiamo lavorato a testa bassa, abbiamo cercato di portare le nostre idee e alla fine siamo stati premiati. Non era facile, partendo in quinta fascia in un girone da 6: siamo stati la sorpresa. Come è nata la collaborazione con Calzona? Quando ho smesso di giocare l’Empoli era salito in Serie A con Sarri e lui, essendo il secondo, mi ha chiamato e ho iniziato come collaboratore. Da Empoli siamo andati a Napoli, per tre anni. Poi io sono passato al Benevento di Inzaghi. Dopo la breve parentesi al Genoa di Shevchenko, ero a casa e Calzona mi ha chiamato di nuovo. Ci conoscevamo perché io sono stato calciatore suo e di Sarri all’Alessandria e al Sorrento".

Dalla notte di Genova all’esordio in Serie A: Bonomi ha vissuto le pagine più belle della storia della Robur. Il presente però è diverso. "L’Eccellenza, sicuramente, non appartiene al Siena – ha chiuso l’ex bianconero –, ma la grande partecipazione dei tifosi, che vedo, anche sui social, è la forza che deve riportare i colori bianconeri dove sono stati e devono stare. Sarà magari un percorso non semplicissimo, forse anche lungo, ma con l’amore e l’affetto con cui la gente sostiene questi ragazzi e questa nuova società è un ottimo punto di partenza. Il passato non va dimenticato, ma bisogna vivere il presente".

Angela Gorellini