I timori del diesse Micciola: "Non mi fido della Maceratese"

"Ci attende una gara difficile in quanto la Maceratese è un’ottima formazione, che viene anche da due vittorie di fila". Francesco Micciola, direttore sportivo del Teramo, avverte la sua squadra sui pericoli del match che si giocherà alle 15 di domenica al Bonolis. "Dall’altra parte del campo – aggiunge il diesse – ci sarà una realtà che può contare su un buon organico e su giovani di valore. La Maceratese ha 6 punti in classifica, ma da quanto visto avrebbe potuto averne di più". Tra i giovani c’è Edoardo Ruani che ha firmato due reti. "È stato un mio giocatore – ricorda Micciola – e si tratta di un ragazzo serio, bravo, a posto; ho avuto anche Sabattini che ora sta trovando meno spazio".

La Maceratese non è partita bene essendo incappata in tre sconfitte di fila. "Ma siamo all’inizio della stagione. Le squadre devono ancora trovare la giusta quadratura, in questa fase occorre avere pazienza perché il campionato è lungo". Il Teramo è reduce dalla vittoria a Senigallia e vuole navigare nelle zone alte della classifica. "Noi andremo in campo per conquistare i 3 punti come in ogni occasione, giocheremo in casa e siamo determinati a fare bene davanti ai nostri tifosi". Gli abruzzesi hanno il morale alto dopo la vittoria a casa della Vigor. "I ragazzi hanno fornito una buonissima prestazione a Senigallia, ma adesso c’è da pensare alla Maceratese e ci si sta preparando per affrontare i biancorossi nel migliore dei modi". Per la Maceratese si profila un esame considerando che gli addetti ai lavori indicano gli abruzzesi come i favoriti per la vittoria finale. "Ciò vuol dire – conclude Micciola – che ci sono valori importanti, ma a volte certe affermazioni servono per metterci pressione. Comunque sia prendiamo questi giudizi positivi e andiamo avanti pensando solo a fare bene".

La Maceratese sta lavorando per prepararsi alla sfida e a dare continuità ai risultati contro un avversario di grande valore. C’è anche da attendere l’esito degli accertamenti a cui si sottoporrà il difensore Marchegiani costretto a uscire dal campo nel match vinto contro la Sammaurese. Continuano nel frattempo le trattative perché Konè e Marsilii possano trovare una squadra e liberare due posti nell’organico per un attaccante centrale. Si spera di arrivare a Jonathan Ciabuschi dell’Atletico Ascoli, ma la concorrenza non manca perché sul giocatore ci stanno facendo più di un pensiero anche la Vibonese e la Nocerina.