I top di eccellenza. Vezzi e Polo, turbo Rondinella

Con il pari fra Mazzola e Colligiana, la capolista Scandicci vittoriosa sull’Affrico, si porta di nuovo a 5 punti di vantaggio sulla Colligiana. Lo Scandicci è tornato al successo grazie a un’eccellente prova, con Saccardi e Del Pela in attacco, Guidelli a centrocampo e il portiere Di Cicco (un paio di interventi risolutivi) tra i migliori. L’Affrico di Villagatti oltre a Papini (ha colpito anche un palo) ha messo in mostra Russo in attacco e Nuti a centrocampo.

Sorride anche la Rondinella che piega il Grassina con i suoi ’super’ attaccanti Vezzi e Polo. Un buon gioco di squadra, in particolare con Ciardini ottimo centrale difensivo e Migliorini molto bravo sugli esterni, che non ha lasciato sbocchi a un Grassina che ha giocato pure bene, con Meucci a centrocampo e Giannelli in difesa, mentre in attacco Mazzanti è alla sua seconda rete consecutiva. Dopo due pareggi torna alla vittoria anche l’Antella che supera la Castiglionese. Sorretta da Calamai a centrocampo e da un Tosolini in difesa (pure goleador), la squadra di Iacobelli ricarica il morale in vista di una sfida fondamentale, il derby con il Grassina. Brinda al successo anche il Signa che con il rientrante Nocentini in difesa (andato a segno) e con i centrocampisti Coppola e Pietro Tempesti hanno impedito all’Asta si avvicinarsi al portiere Crisanto. Anche la Fortis ha vissuto una giornata di gloria. La squadra di Morandi con Masini (già a otto gol) e Gjana in attacco e con Aglietti molto attento fra i pali, ha impedito alla Lastrigiana di andare a rete. Il Lanciotto dopo una buona prova nel finale si è visto sfuggire di mano la vittoria per i due gol segnati da Afelba, il migliore in attacco assieme all’attaccante centrale Cecchi. Infine, la Sestese che colleziona un altro pareggio, dove ha messo in mostra un pungente Ermini attacco e i centrocampisti Cirillo e Safina in buona salute. Bene il più il giovane debuttante Gaffarelli (2007). Sestesi ora con la testa al ritorno di Coppa Italia Nazionale che, domani vale la semifinale.

Giovanni Puleri