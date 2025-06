I tornei dell’estate. Calcio e integrazione sul campo di Voghiera. Il triangolare targato Opes nel segno dei ’Brasati’

Seconda tappa per il progetto di integrazione sociale che il Comitato Provinciale Opes di Ferrara sta realizzando in collaborazione con la redazione dell’Altro Sport. Nella serata di mercoledì 18 giugno, presso il campo sportivo di Voghiera, si sono disputate alcune gare di Calcio Camminato: da una parte la sfida Senior tra la Giglio e l’Arzenta e dall’altra un triangolare “familiare” che ha visto coinvolte 3 generazioni di calciatori, dai nonni fino ai figli, di età compresa tra gli 8 e i 13 anni, passando per i genitori.

Per la cronaca il triangolare è stato vinto dai Brasati delle famiglie Londra, Forlani e Simeon, che prima hanno sconfitto 3-2 Le Delizie Ferraresi e poi 3-1 in finale The Walking Dead, riuscendo a contenere l’esuberanza atletica della forte giocatrice Maestri Sofia e della famiglia Mirrione; il match tra Walking Dead e Le Delizie Ferraresi è terminato 2-1.

Nella sfida Senior la Giglio ha la meglio sull’Arzenta, formazione allestita da Mongardi, allenata da Angelo Benini e in cui militano tanti volti noti del panorama ferrarese, tra cui Vallini e Siciliano, e soprattutto delle zone di Argenta e Molinella. Giglio in vantaggio con Palmer su assist di Siciliano, che è anche autore, con un sinistro dalla media distanza, del 2-0; argentani che accorciano le distanze su calcio di rigore, la chiude Cosca per il definitivo 3-1 Giglio.

A seguire le due formazioni vincitrici, Giglio e Brasati hanno dato vita ad una ulteriore sfida della durata di 20 minuti che è terminata sullo 0-0. Premiate oltre alle squadre vincitrici, il miglior portiere, Farina Emanuele di 13 anni e il miglior giovane, Zanotti Edoardo di 9 anni che milita nelle giovanili della Spal e, per la rete più bella della serata, Servidei Francesca delle Delizie Ferraresi che ha esordito nel Calcio Camminato con un eurogol di destro all’incrocio contro i Brasati.