I tre primati di Vitali: "Felice della vittoria"

Nel sinistro rabbioso scagliato sabato sera da Pablo Vitali dentro la porta del Forlì al minuto 50 della ripresa, ci sono tre piccoli primati. Intanto con quella rete l’ala del Pontedera è salito a quota due - prima c’era stato il gol al Rimini - diventando così il provvisorio capocannoniere della squadra, che in tutto di gol ne ha segnati sei. Poi quel gol è stato il primo segnato su azione manovrata, e infine con quel 2-1 la squadra di Menichini è stata capace per la prima volta in sette partite di ribaltare in suo favore una situazione di parità nel punteggio.

E’ lo stesso Vitali a raccontare com’è sbocciata la rete del 2-1: "Ho ricevuto il pallone da Ladinetti al limite dell’area, ho visto che avevo spazio per girarmi e l’ho fatto. La mia intenzione iniziale era di mettere la palla al centro, ma con la coda degli occhi ho visto che non c’era tanta densità in area, così ho provato a calciare da quella posizione, senza grosse aspettative. Però ho calciato più forte possibile ed è andata bene, anche se devo dire che il mio gesto tecnico è stato apprezzabile. Altre volte magari sono stato sfortunato, come ad esempio per la palla-gol che ho avuto a Terni, stavolta invece è andata bene".

La vittoria, la seconda in 7 giornate, ha permesso ai granata di recuperare terreno su alcuni avversari, visto che nelle ultime nove posizioni oltre al Pontedera hanno vinto solo Rimini, ancora ultimo a -4 in classifica dopo la penalizzazione di 11 punti, e il Bra, salito a quota 5, due meno di Perretta e soci. "Sono contento di questo gol che è valso la vittoria – prosegue Vitali - e che ci ripaga degli sforzi che abbiamo fatto non solo in questa settimana, ma anche in quella precedente, quando non abbiamo raccolto punti. Noi però affrontiamo le partite sempre con lo stesso spirito, sia che vinciamo o che perdiamo la partita precedente. Quando andiamo in campo mettiamo sempre la stessa voglia, anche se ovviamente questi tre punti ci danno serenità a livello mentale. Io ho molta fiducia in questo gruppo e sono convinto che da ora in avanti, ma come del resto abbiamo sempre fatto, ogni partita non dipenderà mai dal risultato di quella precedente".

Sabato l’ex Foggia e Picerno ha cominciato sulla fascia destra e poi nel secondo tempo con l’ingresso di Polizzi per Ianesi, si è spostato a sinistra: "Io nasco come esterno destro, ma posso giocare anche a sinistra. Anche mister Menichini mi ha detto che posso agire pure in quel ruolo, e siccome ho fiducia nelle sue parole, contro il Forlì mi sono adoperato su quel lato". Un… sacrificio ripagato con un gran gol, per il quale Vitali ha una dedica speciale: "Al mio amico Luigi, che mi guarda da lassù…".