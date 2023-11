I valdarnesi vengono raggiunti nella battute conclusive. Sacconi illude, Cappelli pareggia. Il Terranuova si ferma con l’Asta

ASTA

1

TERRANUOVA

1

ASTA: Anselmi; Cinelli, Di Renzone, Grassini, Gianni (76’ Seri); Mazza L., Morasca, Ceccatelli; Doka Bjorn (86’ Pugliese), Mazza G., Jrad (46’ Cappelli). All. Bartoli.

TERRANUOVA: Fedele; Minatti (46’ Cappelli), Saitta, Bega, Petrioli (64’ Arnetoli); Mannella, Cioce, Massai (90’ Mascia); Marini (72’ Ceppodomo), Sacconi, Taflaj (80’ Viganò).

Alle. Becattini

Arbitro: Vincenzo Oristiano di Perugia.

Reti: 26’ Sacconi, 82’ Cappelli.

Siena - Non bastano al Terranuova la splendida realizzazione ad opera di Sacconi al 26’ e le occasioni per il raddoppio a conquistare l’intero bottino. I padroni di casa dell’Asta, apparsi in ripresa, conquistano il pari quasi nel finale con Cappelli. Gli ospiti iniziano il match nel migliore dei modi con l’eurogol di Saccone e mostrano nella pratica la loro consistenza di squadra di "prima fascia". La formazione di Marco Becattini gioca bene e colleziona occasioni con l’Asta che sembra accusare il colpo dopo la rete. Anselmi è sempre pronto a neutralizzare le incursioni di Taflaj e compagni. Nel secondo tempo l’Asta tenta di gettare il cuore oltre l’ostacolo senza tuttavia trovare lo spunto decisivo per il pareggio. Ma quando la partita sembrava quasi destinata a terminare con il successo di misura del Terranuova, ecco Cappelli pronto a realizzare all’82’ il pareggio con un abile pallonetto che supera Fedele. Nel finale Mazza per poco non segna, ma il pallone esce di poco.