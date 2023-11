I verdetti del torneo precampionato opes toscana calcetto. Gega trascina i Diavoli dei Balcani ed è festa. In fascia B vince il titolo il Real Madrink

Con una vittoria netta per 8-1 in finale i Diavoli dei Balcani festeggiano il successo nel tabellone di Fascia A del torneo Precampionato di calcio a 5 organizzato sui campi di Iolo dall’Opes Toscana Calcetto. Un atto conclusivo della manifestazione senza storia, con i campioni a dominare il confronto col Manchavevi Altrodafa. Nell’8-1 finale il bomber è Gega autore di una tripletta. Poi troviamo le doppiette di Adem e Klajdi Mehdihoxha e infine la marcatura di Qoku. La rete della bandiera del Manchavevi viene siglata Diodato. Questo il gruppo dei campioni: Bitri, Gega, Jeshili, Mehdihoxha A, Mehdihoxha K, Qoku.

Questo invece il gruppo dei secondi classificati: Barbera, Bene, Camillò, Diodato E, Diodato Y, Raia, Ricci, Ruggiero, Russo. Passando al tabellone di fascia B, a vincere il titolo è il Real Madrink, che si impone nella finalissima per 3-1 sulla Cdp Bacchereto. Quest’ultimi dopo l’exploit in semifinale, con l’eliminazione del Red Lion ai rigori per 9-8, poi cadono nell’atto conclusivo del torneo. In semifinale invece il Real aveva battuto 4-0 la Divano Kiev. Infine la fascia C. A vincere la coppa è il Gallotasaray che nella finale si impone 3-1 sul Mastefurios.