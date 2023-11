Iacoponi bomber di coppa. "Grande vittoria a Cesena, ma ora pensiamo al campionato»

Non è il suo primo gol tra i prof. Ma sicuramente quello realizzato da Daniele Iacoponi martedì sera al ’Manuzzi’ nel derby con il Cesena ha un sapore speciale. Perché ha dato il via alla serata magica del Rimini. Con l’opera poi completata nella ripresa da Lamesta. E si vola ai quarti di Coppa Italia, davanti ai 900 biancorossi che si sono accomodati in Curva Ferrovia. "Era un sogno che avevo prima dell’inizio della partita – rivela l’esterno romano, 21 anni compiuti a marzo – E poi farlo sotto la nostra curva...". Sogno realizzato, e sono bastati anche pochissimi minuto. "È stato un gol che è arrivato subito, in avvio di gara – ricorda – Il mister ci aveva detto che il Cesena ci avrebbe concesso poco e che sarebbe stato importante sfruttare al massimo le poche occasioni che ci avrebbe concesso. Per fortuna è entrata, e sono molto contento. È arrivata un po’ in maniera fortuita la palla (un rinvio sul corpo di Ubaldi, ndr) e mi sono fatto trovare pronto: l’ho stoppata e ho tirato. È stato bravo anche Ubaldi a crederci perché se non ci fosse stato lui lì non mi sarebbe arrivato il pallone". Un gol che ha sicuramente permesso al Rimini di iniziare con il piede giusto. Anche se poi i biancorossi hanno dovuto soffrire per parecchi minuti, pur di difendere il gol di Iacoponi. "È vero, ma ci siamo compattati bene – pensa al bicchiere mezzo pieno l’esterno che la passata stagione ha vestito la maglia del Foggia – Il Cesena faceva girare molto bene il pallone. Non lo abbiamo scoperto in quella partita che sono una grande squadra. Ma noi siamo stati uniti, abbiamo sofferto, magari, ma non abbiamo concesso grandi occasioni ai nostri avversari". Quarti di finale in tasca e soprattutto una buona iniezione di fiducia. Tanto per cercare di mandare in archivio quei cinque gol subiti, senza troppo diritto di replica, nella gara d’andata di campionato, sempre al ’Manuzzi. "Sappiamo cosa voglia dire per i nostri tifosi vincere un derby – lo hanno imparato in fretta Iacoponi e compagni – E siamo contenti di esserci riusciti. Ma adesso la testa va già al campionato. Sappiamo di dover giocare tante partite in pochissimi giorni. Il campionato è ancora lungo e difficilissimo. Teniamoci stretta questa soddisfazione di coppa, ma riazzeriamo subito pensando immediatamente alla Vis Pesaro".