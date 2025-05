Ideal Club Incisa: conferme e novità per la stagione 2025-’26 in Prima categoria

Inizia a delinearsi la nuova Ideal Club Incisa che prenderà parte anche nella stagione 2025-’26 al campionato di Prima categoria. La squadra quest’anno, dopo un avvio al di sotto delle aspettative, ha disputato un eccellente campionato arrivando in zona play off. Nello spareggio però è stata superata dal Barberino Tavarnelle uscendo comunque dal campo a testa alta al termine di una partita molto bella ed equilibrata giocata allo stadio Bozzi alle Due Strade.

L’Ideal Club Incisa, fra conferme e novità, ha intanto composto l’organigramma per la prossima stagione con la conferma ai vertici societari del presidente Giancarlo Pasquini e del vice Davide Biondi. Novità per quanto riguarda il direttore generale con incarico assegnato a Velio Farini, dirigente esperto e qualificato che era già all’interno della società. Farini ricoprirà un ruolo molto importante di coordinatore e organizzatore dalla prima squadra al settore giovanile, per realizzare un filo diretto fra le varie formazioni e il direttivo societario a livello sportivo e comportamentale.

Nel ruolo di direttore sportivo confermato Fabio Lampredi, con dirigenti della squadra dilettanti Stefano Zerini e Fabio Lotti. Nello staff tecnico ha prevalso la linea della continuità visto l’ottimo lavoro svolto. Sulla panchina di Prima categoria siederà ancora Francesco Martelloni, con allenatore in seconda Cristian Rosi. L’allenatore dei portieri è Daniele Pinzauti. Per gli Juniores la guida tecnica è affidata a mister Giulio Biondi, con vice Mirko Ferraro. Per gli Allievi il mister è Federico Tanturli.

"Per la formazione di Prima categoria - afferma Velio Farini - conferma per lo zoccolo duro del gruppo e altri giocatori, con nuovi inserimenti di valore. L’obiettivo saranno i play off. Inoltre l’Incisa punta molto anche sulle squadre giovanili e scuola calcio, con Juniores e Allievi di qualità per ben figurare e formare giocatori per la prima squadra".

Francesco Querusti