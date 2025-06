Idee per la Recanatese del futuro. Piacciono Brunet, Domizi e Diop

Fatta l’Italia, si diceva una volta, occorre fare gli italiani e dunque, nella fattispecie della Recanatese, risolti i dilemmi societari occorre procedere alla costruzione della squadra. Non serve accelerare troppo i tempi (l’offerta di giocatori a questi livelli è praticamente sterminata e le richieste spesso esorbitanti) ma è buona cosa non cullarsi sugli allori perché adesso le opzioni di scelta sono davvero molteplici. Chiaramente, ufficializzata la conferma di Cianni nel ruolo di responsabile dell’area tecnica, il primo step è quello dell’allenatore e ieri sera, durante il CdA è stata formalizzata una rosa di nomi dai quali uscirà il prescelto.

Ovviamente tutti hanno le loro preferenze in tal senso ma il profilo sarà proprio quello che abbiamo anticipato (Fucili, Clementi e Giandonato), ossia un tecnico che predilige un gioco propositivo, cercando nel contempo di imporre la propria idea di calcio. Si dovrebbe trovare la quadra entro la fine della settimana in modo poi da poter formalizzare le eventuali conferme ed i nuovi arrivi. L’agenda, come da prassi in questi giorni, è stracolma, con decine di contatti, per ora rigorosamente solo verbali. Proviamo dunque ad immaginare la Recanatese che verrà, partendo dall’organico uscente che verrà sicuramente rivoluzionato. Chi potrebbe restare? Un giocatore con l’esperienza e con il carisma di Peppe Bellusci, ad esempio, nonostante vada per i 36 anni, potrebbe rappresentare la "colonna" del nuovo reparto difensivo considerando comunque che, nonostante sia arrivato ad ottobre, le sue 23 presenze le ha comunque collezionate. Qualche riflessione si sta facendo anche su Federico Melchiorri le cui vicende recenti sono arcinote: con straordinaria resilienza ha recuperato dall’operazione al crociato e senza caricarlo di troppe responsabilità potrebbe essere un valore aggiunto non indifferente, sempre che la salute lo assista. Su Marco Raparo, in questi anni, è stato detto e scritto tutto sia per il valore dimostrato in campo (con tanto di rete decisiva all’Ancona nel marzo scorso) che per il suo attaccamento alla maglia, al di sopra di ogni sospetto. Informalmente è stata sondata la disponibilità per alcuni giocatori in uscita dalla Civitanovese (Domizi, Diop e forse anche Brunet) e non dovrebbero esserci difficoltà di sorta nel convincerli a scegliere il progetto-Recanati. Tutto però è in fase embrionale: il club giallorosso è in fasce e per certi passi è necessario il massimo della ponderazione.