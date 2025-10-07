Ieri l’incontro. A Lissone confronto fra gli arbitri e i club di B

Si è svolto ieri l’incontro tra arbitri, allenatori, capitani e dirigenti del torneo cadetto organizzato dalla Lega Serie B all’International Broadcast Center di Lissone, sede della distribuzione audiovisiva e del VAR Center. Dopo la visita agli spazi dedicati alla B all’interno dell’IBC, fra cui la Master control room e l’area VAR, con alcune simulazioni spiegate dal Responsabile CAN Gianluca Rocchi, il Presidente Paolo Bedin ha aperto i lavori: "Il rapporto con gli arbitri è ottimo, basato sulla credibilità e sulla fiducia reciproca e va alimentato incentivando il dialogo con i club e con il confronto costante. Ma soprattutto il giorno gara con atteggiamenti e comportamenti in campo in linea con le responsabilità che un campionato come la B impone". Antonio Zappi, presidente dell’Aia ha spiegato: "Il rispetto reciproco aumenta con la conoscenza e appuntamenti come questi sono motivi di orgoglio". Rocchi si è soffermato sull’utilizzo del Var, analizzando vari episodi: "L’obiettivo è dare a tutti lo stesso metro di giudizio".