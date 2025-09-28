Ieri sette anticipi. Montecchio implacabile: quinta vittoria in altrettante gare. Casalgrande imbarazzante: perde 7-1 con la Sanmichelese

Montecchio (15) in vetta in solitaria al girone A di Promozione. La formazione giallorossa centra la quinta vittoria in altrettante gare, aggiudicandosi 3-2 lo scontro interno con una "big" come il Carignano (6): gli uomini di Mauro Ghillani vanno sotto in avvio, quando all’11’ Rampini batte Ferrari, ma Zampino a metà del primo tempo firma la parità. Ad 1’ dall’intervallo i parmensi tornano avanti con un rigore di Ferretti, ma nulla possono all’uno-due finale della squadra di casa, che impatta nuovamente con Zampino al 70’ e contro sorpassano definitivamente al 74’ con Federico Ghillani, subentrato da una decina di minuti a Delgrosso. Davvero impressionanti, fino ad ora, i numeri del Montecchio: al di là dei 10 gol fatti, i 2 subiti col Carignano sono i primi della stagione.

In Promozione B pesante rovescio per il Casalgrande (0), che cade 7-1 sul campo della Sanmichelese (12): i rossoblu vanno sotto 2-0 nel primo tempo, trovano il provvisorio 3-1 con Di Costanzo al 15’ della ripresa, per poi crollare sotto i colpi dei modenesi e collezionare così il quinto stop di fila.

In Prima categoria B aggancia temporaneamente la vetta il Boca Barco (6), che passa 3-1 sul campo della Madonnina (1); in Seconda categoria D fa tris il Vetto (9), che viaggia col vento in poppa grazie al 2-0 al Carpineti (4), maturato nel finale di partita grazie alla doppietta di Zannoni. In Terza categoria A poker esterno della capolista Gatta (9), che passa 4-0 sul Ramiseto (1) con centri di Siss, Ghirelli, De Giuseppe e Lombardo; nel girone B l’Invicta Gavasseto (3) vince 3-2 sul campo dello Sporting Tre Croci (3), andando avanti di 3 reti con Cuccolini, Palombella e Brescia, per poi rischiare nel finale, quando Poli e Peterlini riducono le distanze, mentre il Montecchio Under 21 (3) piega 2-1 in rimonta il Cadelbosco (3) grazie a Redeghieri e Fiola.