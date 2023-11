Ieri si giocava un recupero. Blitz della Pistoiese a Prato: agganciati i biancorossi

Nel recupero della gara rinviata domenica scorsa, la Pistoiese si è imposta per 1-3 sul campo del Prato agguantando in quinta posizione il Forli e altre tre squadre. Le reti del successo degli orange sono state di Trotta su rigore al 2’, Chysovergis (18’) e Salto (32’). Per i padroni di casa a segno Morbilio (30’). La nuova classifica: Ravenna 24; Victor San Marino 23; Imolese 22; Fanfulla 19; Forlì, Lentigione, Pistoiese, Carpi, Corticella 18; Sammaurese 15; Aglianese 13; Sangiuliano City 12; Sant’Angelo 11; Mezzolara 10; Progresso, Borgo San Donnino 9; Certaldo 6. Nel match dei sedicesimi di coppa Italia, intanto, l’Imolese ha eliminato il Corticella: 0-2 con doppietta di Reinero.

f. p.