Il 2024 ha sorriso a tante. Sono salite zebre e Forte

Il 2024 è ai titoli di coda. Ma i titoli... da copertina chi li merita in questo anno che passa agli archivi? Sicuramente le promosse Viareggio (dalla Promozione all’Eccellenza, vincendo il campionato) e Forte dei Marmi (dalla Prima categoria alla Promozione, tramite i playoff regionali). Ma se andiamo a contare i punti fatti nell’anno solare sicuramente i riflettori sono tutti per Camaiore in Eccellenza e Pietrasanta in Promozione: i bluamaranto ed i biancocelesti da quando sono sotto le guide degli "allenatori-copertina dell’anno" Pietro Cristiani e Giuseppe Della Bona hanno decisamente ingranato marce alte tenendo velocità elevate con impressionante continuità. Se meritano sicuramente un elogio gli allenatori Stefano Santini e Luca Cagnoni per quello che hanno fatto con zebre e squali, beh l’ipotetico premio “panchina d’oro“ per l’anno 2024 nel suo complesso va sicuramente a Cristiani e Della Bona che si stanno rivelando (e confermando) tecnici dalle menti vivaci. E stanno vincendo tanto, in termini di partite... puntando a vincere anche i rispettivi campionati (nei quali sono entrambi in testa) nel 2025 che verrà.

Proprio il Camaiore del presidente Michele Pardini è la squadra di tutta l’Eccellenza Toscana ad aver incamerato più punti di tutti nell’anno solare 2024.

I bluamaranto hanno infatti collezionato 65 punti complessivi (28 nella seconda metà della passata stagione 2023/24 e ben 37 nella prima di quella attuale 2024/25). I camaioresi in questa particolare classifica risultano sul gradino più alto del podio davanti allo Scandicci con 58 (35 + 23) e al “fu“ River Pieve poi in estate divenuto Castelnuovo Garfagnana con 54 (26 + 28).

Indimenticabile rimarrà comunque l’anno del Viareggio, con la data del 5 maggio 2024 impressa nella roccia bianconera... suggellando il terzo campionato di fila vinto. Le zebre dalla Seconda categoria sono arrivate nel minor tempo possibile fino all’attuale Eccellenza. Un’impresa sportiva che per un attimo ha rischiato di svanire sul più bello quando fu persa, ma solo provvisoriamente, la vetta della classifica di Promozione nella terzultima giornata della scorsa stagione quando lo spauracchio Pietrasanta mise la freccia...per poi però subire l’immediato controsorpasso la domenica successiva nella penultima giornata (il Viaccia batté prima le zebre 2-1 a domicilio e poi 3-1 i blues in casa). Il 3-0 viareggino sul Casalguidi all’ultimo turno, con le firme di Manolo Benassi (dopo 30 secondi), del giovane Sapienza e di Chicchiarelli, è nella storia!

Data amara per altri invece quella del 5 maggio 2024...dato che ha sancito la retrocessione diretta dalla Serie D (fatta bene per 8 anni di fila) all’Eccellenza del Real Forte Querceta e per giunta per mano degli acerrimi rivali del Seravezza che espugnarono 2-1 in rimonta il “Necchi-Balloni“. Scendere di categoria nell’anno che sta finendo è toccato pure al Corsanico, retrocesso male dalla Prima alla Seconda. Il 2025 cosa regalerà?

Simone Ferro