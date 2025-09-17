Il baby vuol essere profeta in patria. Manetti: "Forlì pronto a ripartire"

Giulio Manetti, nuovo terzino del Forlì, come cataloga il ko interno col Gubbio: incidente di percorso, bagno di umiltà o lezione da assimilare?

"Penso che abbiamo disputato comunque una buona gara, ma quando l’equilibrio è così sottile può capitare che un episodio determini il risultato. Nessun dramma, ripartiamo dalle cose positive".

Cosa, però, non ha funzionato?

"Sapevamo che il Gubbio è una squadra molto fisica e forte sulle palle inattive, quindi avremmo dovuto concedere qualche punizione o calcio d’angolo in meno...".

Venerdì avete subito l’occasione di rifarvi affrontando al ‘Romeo Neri’ un Rimini in difficoltà societaria e in divenire come squadra.

"Credo verrà fuori una bella partita, perché loro sono comunque agguerriti e vengono da buone prestazioni. Non dovremo assolutamente commettere l’errore di sottovalutarli".

Dopo il passo falso col Gubbio, la piazza si attende una pronta reazione, vieppiù in un derby così sentito.

"Siamo consapevoli dell’importanza della partita, per i tifosi ma anche per noi perché vogliamo tornare a muovere la classifica. Daremo tutto per esprimere la miglior versione del Forlì".

Un derby è pronosticabile come un tiro di dadi, però il Galletto si presenta da favorito, non fosse altro, appunto, che per la complessa situazione in cui versa il Rimini.

"Noi non facciamo distinzioni, interpretiamo tutte le partite alla stessa maniera: per vincere".

Finora il grande equilibrio è stato il filo conduttore delle prime quattro giornate. Allargando il campo, questa pare una Serie C senza padroni, nella quale tutti possono vincere e perdere con tutti.

"Credo che non ci sia una marcata differenza tra le venti squadre e che questo sarà un po’ il leitmotiv dell’intera stagione".

In cosa può e deve migliorare il Forlì?

"Dobbiamo soddisfare le richieste del mister e acquisire più fiducia. Però siamo un grande gruppo e sono convinto che ci toglieremo delle belle soddisfazioni".

Veniamo a lei: chi è Giulio Manetti fuori dal rettangolo di gioco?

"Un ragazzo al quale piace ritagliarsi del tempo tutto per sé, ascoltare la musica che mi rilassa, preferibilmente rap, o passeggiare con gli amici per chiacchierare".

Quale traguardo si prefigge per la stagione in corso?

"Spero di riuscire ad accumulare più presenze possibili e di dare una mano alla squadra a centrare la salvezza. Se poi dovesse scapparci anche qualche golletto, ben venga...".

Che cosa si prova a vestire la maglia della squadra della propria città?

"Tornare a Forlì, dove avevo mosso i primi calci, fa piacere: è come tornare a casa".

Appena uscito dalla Primavera del Cesena, quali differenze ha riscontrato fra il calcio a livello giovanile e quello dei grandi?

"L’intensità, soprattutto, negli allenamenti e in partita. E poi cerco di assorbire come una spugna gli insegnamenti dei compagni più esperti".