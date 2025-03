Il Badesse torna a sorridere. Casolese: poker!. Atletico Piancastagnaio e Torrenieri a tutto gas

Nel Girone C spicca il ritorno alla vittoria del Lornano Badesse, che supera 2-0 il Pomarance: apre le marcature Pezone dopo appena tre minuti, le chiude Tamone nel recupero della ripresa. Un successo che riporta i biancocelesti ad appena due lunghezze dall’ultimo posto della zona play-off, occupato dal San Miniato, battuto 2-0 in trasferta dalla capolista Orbetello. La formazione grossetana mantiene così invariata a sette punti la distanza dalla prima inseguitrice, la Casolese, che mette a referto la quarta vittoria consecutiva battendo 2-1 il Pianella: dopo una traversa colpita in avvio da Vitali, i biancorossi passano in vantaggio al 19’ con un tiro dalla distanza di Bruno. Il Pianella pareggia alla mezzora con lo stesso Vitali, ma al 68’ Spinelli sigla la rete decisiva. Nelle retrovie da segnalare l’importantissimo successo del Radicondoli, che batte 1-0 il Monterotondo grazie alla rete di Girolami al 28’, mantenendosi agganciato alla zona salvezza, dalla quale invece si allontana il Gracciano, malmenato in casa dello Scarlino: la squadra colligiana perde 3-0 e scivola a -6 dalla permanenza diretta in categoria. Anche peggio il San Gimignano, al terzo allenatore in stagione, che nonostante la rete del veterano Guerrera non va oltre l’1-1 contro il Donoratico e resta bloccato in terzultima posizione.

Nel Girone F fanno notizia i successi dell’Atletico Piancastagnaio e del Torrenieri, che insieme al contemporaneo rallentamento della capolista Acquaviva riaprono il campionato. Nell’anticipo la squadra bianconera batte il Tegoleto in una partita rocambolesca: i padroni di casa passano in vantaggio dopo sei minuti con Demuru, si fanno raggiungere da Beoni alla mezzora, poi segnano le reti decisive al 18’ e al 30’ della ripresa con Benedetti e Magini, ma soffrono nel finale quando Palazzini accorcia le distanze. I biancorossi, invece, superano di misura il Lucignano grazie alla rete di Furi e accorciano ad appena due lunghezze la distanza dalla capolista. Meno positivi i risultati delle altre formazioni senesi: Ponte d’Arbia e Montalcino non vanno oltre l’1-1, un risultato frutto delle reti di Corsi e D’Aniello che serve poco ad entrambe le compagini. Stesso risultato anche per l’Amiata, che non riesce a superare il Valdichiana e resta lontano dalla zona play-off. Parità, infine, per il San Quirico, che impatta contro il Bibbiena e rimane ai confini della zona spareggi: pesante sofferenza per i giallorossi nel primo tempo, quando subiscono il vantaggio avversario, che però hanno il merito di non arrendersi nella ripresa, arrivando al pareggio in pieno recupero con Dimarco.

Marco Brunelli