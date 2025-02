Il Barberino è travolgente. Impresa del San Godenzo

Nel girone D finisce in parità lo scontro al vertice fra Settimello-Calenzano. Derby molto atteso che si conclude 1-1 al termine di una sfida combattuta, ma con poche occasioni da gol. Subito in vantaggio al 5’ il Calenzano con Lalaj, risponde il Settimello che prima colpisce la traversa con Rocco e poi pareggia al 45’ con Zinna che devia una conclusione di Calabretta. Ma il fatto di cronaca più importante è al 90’: calcio di rigore per il Calenzano e il portiere del Settimello, Gregorio Marchi, è decisivo deviando con la punta delle dita il pallone sul palo e salvando il risultato.

Nelle altre gare spicca l’impresa del San Godenzo che va ad espugnare il campo della Gallianese vincendo 3-2 dopo essere stato sotto di due reti. Gallianese a segno nel primo tempo con Sokoli e Maenza (che ha sbagliato un rigore); nel finale nella prima frazione autogol di Nencini a favore del San Godenzo che segna ad inizio ripresa con Bonavita e Sequi.

Continua la marcia salvezza dell’Albacarraia che espugna 1-0 il campo del Casale Fattoria grazie alla rete di Cavallaro. Gli altri risultati: Csl Prato- Aglianese 1-1, gol di Cristiani e Citera per gli ospiti; Jolo-Prato Nord 2-0, doppietta di Tomberli; Maliseti-Virtus Rifredi 2-0, doppietta di Rossi; Novoli-Spedalino 1-1; Sagginale-Quarrata 1-1, al 30’ con Corsini e pareggio di Pini al 53’ per i mugellani.

Nel girone E di rilievo le vittorie di Barberino Tavarnelle e Incisa che si avvicinano alla capolista Reggello, bloccata sullo 0-0 in trasferta contro l’Ambra. Vera e propria goleada del Barberino Tavarnelle, che supera 5-0 lo Sporting Arno con doppietta di Ghelli e reti di Mezzetti, Sartoni e Morina. L’Incisa non fa sconti a nessuno ed è ancora protagonista consolidando il terzo posto prevalendo 1-0 sulla Sancascianese. Giocatore determinante Allen Daniel Espinosa, vera spina nel fianco della difesa avversaria e in gol al 61’ con azione di ripartenza.

La Sancascianese cade dopo otto risultati utili consecutivi, adesso massima concentrazione sui quarti di finale di Coppa Toscana in programma mercoledì, in casa contro la Folgor Calenzano. Torna a sorridere il Porta Romana che sconfigge 2-1 la Castelnuovese con bella prestazione e realizzazioni di Lomys e Lombardi. Prova di forza del Chianti Nord che batte il Levane 3-1 nel fortino di Strada in Chianti, doppietta di Piazzini e gol di Dosso. In parità le altre gare: Ambra-Reggello 0-0, A. Legnaia-San Clemente 0-0; Dinamo Florentia-A. Galluzzo 1-1, con Galeazzo che risponde al vantaggio ospite con Yasser; Vaggio Piandiscò-Gambassi 0-0.

Francesco Querusti