Il Belvedere allo ’Zecchini’ aspetta la Massese. Inizio alle 17.30, biglietteria aperta dalle 16

Appuntamento al "Carlo Zecchini" per la sesta giornata di Eccellenza. Oggi alle 17.30 infatti il Belvedere di Nicola Giallini giocherà nel turno infrasettimanale contro la Massese per un incontro che si prospetta affascinante. Dopo la bella prova offerta a Lucca dove ha pareggiato 1-1, mantenendo così il terzo posto in classifica con otto punti insieme a Viareggio e Fucecchio, il Belvedere affronterà in casa la formazione bianconera, ottava con sei punti. L’undici ospite, invece, partito con due punti di penalizzazione, proviene dal pari senza reti casalingo con il Forte Querceta. Il bilancio delle prime cinque partite disputate dalla squadra allenata da Marselli è di due vittorie e altrettanti pareggi, più una sconfitta, con cinque reti all’attivo e solo una al passivo. Una compagine da affrontare con la massima attenzione e concentrazione. La partita sarà diretta dalla terna formata dall’arbitro Giampiero Marongiu di Livorno coadiuvato dagli assistenti Kristian Kama di Livorno e Gianmario Cioli di Siena.

Botteghino dello stadio (quello di fronte alla piscina) aperto dalle 16.