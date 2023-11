Il biancorosso Finetti. "Sapevamo bene di dover affrontare i più forti di tutti»

Si è spenta sulla traversa centrata da Matteo Finetti la speranza della Colligiana di poter riaprire la partita. "Sicuramente prendere due gol nei primi minuti ha condizionato la nostra partita – ha detto il biancorosso –. Sapevamo di affrontare la squadra più forte del campionato. Questo può aver peggiorato la nostra situazione. I bianconeri hanno dimostrato di avere dei valori davvero importanti". "Nella ripresa abbiamo provato con la forza della disperazione di riequilibrare il risultato – ha aggiunto –: siamo andati a cercare l’episodio, accorciando le distanze per mettere pressione agli avversari. Ma non ci siamo riusciti. Il mio tentativo? Non ho neanche visto dove è andato il pallone, anche se mi sono reso conto di esserci andato vicino…". Non riesce a decollare, la Colligiana. "Non siamo partito come volevamo – ha spiegato Finetti –: credo sia più un livello mentale che di qualità, perché quella non ci manca. Dobbiamo cercare di risalire. Questa sconfitta non ci voleva, abbiamo subito troppo e non ce lo possiamo permettere; ma, ripeto, il Siena è di un livello superiore. Oggi è stata forse la prima partita in cui siamo andati veramente in difficoltà. Dobbiamo rifarci mercoledì con la Fortis Juventus".