Il Bibbiano rischia ad Arceto. Sammartinese, vinci la 10ª di fila

Reggio capitale della Promozione con due scontri al vertice (ore 14.30). Nella settimana che chiude il tris di impegni, fari puntati sul Comunale di Arceto per il derbyssimo Arcetana-Bibbiano/San Polo che oppone terza e leader del girone B coi matildici ritornati in vetta mercoledì e che devono recuperare la trasferta con lo United Carpi. I biancoverdi, staccati di 3 punti, provengono da una serie utile di 20 gare e all’andata s’imposero di misura grazie a una rete del centrale Muratori e oggi devono rinunciare agli infortunati Pozzi e Sekyere. Gli ospiti, in striscia utile da 15 turni, sono in fiducia anche grazie alla verve diMessori (16 centri) ed ex di turno al pari del guardiano arcetano Giaroli; in dubbio il baby Rozzi (2004), più volte decisivo con le sue reti.

Periodo magico per la Sammartinese, protagonista di 9 hurrà di stecca che hanno proiettato i neroverdi in quarta piazza: ospita la capolista Gotico Garibaldina. Nella truppa di mister Reggiani rientra da squalifica il super centravanti Zogu. Per ripartire, la Vianese deve far valere il fattore campo contro l’inguaiata Quarantolese.

Turno cruciale pure in Eccellenza dove tanto ruota attorno al derby Montecchio-Correggese al "Notari": i giallorossi devono dare un calcio alla crisi anche puntando sui rientri da squalifica del duo Dallaglio-Bevilacqua, mentre i biancorossi sono in lizza per l’argento e aspettano buone notizie da Rolo dove è di scena l’altra vice-leader Terre di Castelli che però ha una gara in meno. Per ipotecare la salvezza serve un blitz al Fabbrico sul terreno della Pieve Nonantola.

In Prima categoria sarà battaglia a Cella nel derby fra Virtus Libertas e Original Celtic Bhoys, mentre la FalkGalileo ospita il Reggiolo per una sfida salvezza. Un Guastalla su di giri grazie all’hurrà interno contro la battistrada Ganaceto prova a ripetersi in casa contro il San Prospero Correggio. Fresco di conquista del primato solitario, il Casalgrande si misura con l’ambizioso ma attardato Maranello; match speciale per il fantasista rossoblù Shpijati, ex di turno.

Dopo il divorzio di due settimane fa con mister Bedogni, la Saxum United ha optato per la soluzione interna affidando il timone al giocatore Gabriele Faccia che debutta a Dosolo contro il Rapid Viadana.

Eccellenza

Brescello Piccardo (40)-Fidentina (25); La Pieve Nonantola (26)-Fabbrico (36); Montecchio (29)-Correggese (56); Nibbiano (50)-Bagnolese (8) sul sintetico "Puppo" di Piacenza ore 19.30; Rolo (34)-Terre di Castelli (56). Promozione

Girone A: Bobbiese (50)-Luzzara (29); Boretto (33)-Fornovo Medesano (35); Campagnola (29)-Pontenurese (37); Riese (39)-Carpaneto (37); Sammartinese (48)-Gotico (62). Girone B: Arcetana (61)-Bibbiano/San Polo (64); Atletic Progetto Montagna (10)-Fiorano (19); Baiso/Secchia (36)-Vezzano (34); Castellarano (39)-Sanmichelese (50); Sporting Scandiano (37)-Cavezzo (17); Vianese (63)-Quarantolese (23).

Prima categoria

Girone B: Boca Barco (25)-Terre Alte Berceto (20); Casalese (38)-Quattro Castella (28); Celtic Cavriago (14)-Langhiranese (40). Girone C: Daino S.Croce (39)-Povigliese (34); FalkGalileo (21)-Reggiolo (14) sul sintetico di via Luthuli; Guastalla (38)-S.Prospero Correggio (23); Virtus Cibeno (12)-Rubierese (23); Virtus Libertas (42)-Original Celtic Bhoys (25); Virtus Correggio (28)-Masone (37). Girone D: Carpineti (12)-Spilamberto (29); Casalgrande (49)-Maranello (36).

Seconda categoria

Girone B: Busseto (40)-Campeginese (38) ore 18; Fonta Calcio (32)-Fc 70 (10); Mezzani (16)-Levante (19); Virtus Calerno (30)-Gattatico (27). Girone D: Montecavolo (22)-Virtus Bagnolo (24); Novellara (27)-Barcaccia (40); Rapid Viadana (24)-Saxum United (24); San Faustino (22)-United Albinea (34); Santos 1948 (29)-Real Casina (27); Sporting Cavriago (19)-Gualtierese (17). Girone E: Borzanese (24)-La Veloce Fiumalbo (8) ore 18; Cerredolese (34)-Roteglia (29); Fellegara (25)-Rubiera (24); Spezzanese (30)-Boiardo Maer (30).

Terza categoria

Girone A: Collagna (11)-Vetto (37); Felina (27)-Casalgrandese (46) sul sintetico di Castelnovo Monti (ore 15); Fogliano (13)-Amici di Davide (24); Invicta Gavasseto (25)-Ramiseto/Ligonchio (10); Puianello (35)-Gatta (10); Sporting Tre Croci (25)-Biasola (26). Girone B: Inter Club Pr (17)-Cavriago (29) ore 15.30; M.T. 1960 (25)-Cadelbosco (16) ore 17; Milan Club Pr (18)-Fosdondo (24); Plaza Montecchio (37)-Vigatto (7); Team Corcagnano (27)-S.Ilario (48).