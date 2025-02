Il bicchiere mezzo pieno. La Civitanovese fa un passo avanti

Sono diversi i motivi per vedere il bicchiere mezzo pieno dopo il pareggio che la Civitanovese ha ottenuto a Fossombrone. Al "Comunale Marcello Bonci" è stata una prova importante da parte dei rossoblù che fino al 92’ avevano assaporato l’idea di tornare a casa con l’intera posta in palio. L’esito può essere letto come l’ennesima beffa, ma a livello di classifica Visciano e soci hanno guadagnato un punto su molte delle dirette concorrenti, abbandonando il penultimo posto ai danni dell’Isernia e attestandosi sullo stesso livello della Fermana. Una lunghezza in meno anche rispetto alla zona salvezza diretta. Infatti la distanza dal Sora, che è attualmente fuori dai playout, è di 4 punti e non più i 5 della scorsa settimana. Matematica a parte, c’è una prova che rincuora e che dovrebbe fare morale in vista dei prossimi impegni. Dai 90 minuti di domenica, però, bisogna escludere i primi 15. L’inizio è stato da incubo con la Civitanovese che ha incassato il gol e avrebbe preso anche il secondo se solo Valentin Franco non avesse fermato la palla sulla linea della porta. Dinamica su cui il Fossombrone lamenta il fallo di mano del terzino argentino. Dalle immagini sembrerebbe aver ragione in pieno la dirigenza locale, perciò se l’arbitro avesse fischiato il penalty forse la partita avrebbe avuto un altro corso, tuttavia è anche vero che l’azione che ha portato alla rete del definitivo pareggio potrebbe essere stata viziata da un fallo a centrocampo. Tornando alla prova dei rivieraschi, va segnalato che dopo un inizio da incubo si è vista una bella reazione, culminata con il gol di Bevilacqua e poi nel secondo tempo, grazie all’ingresso di forze fresche, la spinta giusta nel cercare il vantaggio. A consolare, in virtù del proseguimento del campionato, è il contributo che potranno dare i nuovi arrivati: Rasic, su tutti, che oltre al gol e alla fisicità, ha fatto intravedere una buona dose di senso tattico ed è giusto spendere due parole su Milani che da subentrato si è reso protagonista di ottime incursioni sull’out di sinistra. L’ex Sulmona ha poi sciupato l’occasione dell’1-3 alzando troppo la mira. Bene anche Vila e D’Innocenzo, quindi il rientrante Buonavoglia. Riavere a disposizione l’esterno ex Samb significa molto in fase offensiva. Restano da provare i vari Di Martino, Aprea e Foglia, quest’ultimo che deve rientrare dall’infortunio.

Francesco Rossetti