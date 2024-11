Il big match / 1. Bruni: "Il Chiesanuova si farà trovare pronto»

Nel primo momento difficile di una stagione esaltante, c’è proprio l’avversario più difficile per il Chiesanuova. Domenica alle 14.30 a Villa San Filippo e non al "Sandro Ultimi", Chiesanuova e Maceratese si sfidano in 90 minuti che vedranno di fronte le principali protagoniste di questi mesi. Sarà il secondo dei tre terrificanti turni di campionato che attendono il gruppo di Mobili, chiamato l’8 dicembre alla trasferta di Urbania contro la squadra che è in scia ad un punto e soprattutto reduce dal primo stop a Montecchio. Un ko dopo 17 turni utili che è costato la vetta dell’Eccellenza, presa appunto dalla Rata per 2 lunghezze. A 48 ore ne parliamo con Marco Bruni, team manager del Chiesanuova.

Il peggior avversario dopo la prima sconfitta: un test per verificare la capacità di reazione?

"Direi di sì, saremo messi alla prova e domenica capiremo la nostra forza di reazione".

Contro una società ben più blasonata e contro la formazione più accreditata per il primo posto finale, dovrete fare a meno di Sopranzetti e Tanoni in mediana. Deficit significativo?

"Dico sempre che le partite vanno giocate, anche se devi farlo contro un team blasonato e forte come la Maceratese. Le assenze che avremo sono rilevanti, tuttavia Mobili fa sentire tutti titolari e questo Chiesanuova è stato costruito per affrontare anche simili situazioni".

Voi miglior difesa, loro tanto possesso e miglior attacco: dove la chiave di volta?

"I due tecnici stanno lavorando su questi aspetti, ma magari la gara si deciderà su episodi".

Sarà il terzo incrocio stagionale, i due precedenti di Coppa Italia possono pesare, dando più sicurezze al Chiesanuova e un mix tra timori e rivalsa alla Maceratese?

"Direi di no perché la Coppa, seppur importante, va su un binario parallelo. Il campionato fa storia a sé".

Andrea Scoppa