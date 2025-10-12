Il big match. "Con il K Sport un Trodica arrabbiato»

"Per noi è un’occasione unica per cancellare con una sola gara un momento difficile sul piano dei risultati". Roberto Buratti, allenatore del Trodica, parla del big match in casa del K Sport. "Siamo pronti per affrontare una squadra forte, organizzata in ogni reparto: una delle favorite per la vittoria finale. Si confrontano squadre dai valori altissimi in cui sbaglia chi commetterà meno errori". Il Trodica vuol voltare pagina dopo il passo falso contro il Tolentino. "La squadra è ipermotivata, è viva, arrabbiata e vogliamo far capire che la gara contro i cremisi appartiene al passato". Il Trodica giocherà a casa del K Sport dove potrà contare sul sostegno dei tifosi. "Le Teste matte sono una certezza, sono sempre al nostro fianco e ci incitano in ogni occasione, dobbiamo fare risultato anche per loro". Matteo Mariani, dg del K sport, avverte i giocatori delle insidie del match. "Ci aspetta una partita difficilissima – sottolinea Mariani – contro una corazzata che di neopromossa ha oramai solo il "titolo". Gli addetti ai lavori sono rimasti impressionati dal mercato mostrando le intenzioni di diventare la candidata principe alla vittoria del campionato".