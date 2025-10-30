Il big match del girone B di Promozione. Questo Medolla fa sul serio. Batte e aggancia la Sanmichelese

medolla s.f.

1

sanmichelese

0

MEDOLLA S.F.: Neri, Pastorelli, Saracino, Hoxha, Sentieri (41’st Bagni), Vanga, Trajkovic, Abusoglu, Guidone (39’st Camara), Franco (28’st Tecku), Adusa (30’st Haddaji). A disp. Maccarinelli, Zanoli, Malavasi, Bernabiti, Bugneac. All. Semeraro.

SANMICHELESE: Schiuma, Costa, Merli (39’st Ferrari), Baisi, Ashong, Minutolo, Alicchi, Vernia (30’st Peddis), Notari, Manzini, Fontanini (6’st Casta). A disp. Paganelli, Doku, Rafrafi, Spezzani, Gorzanelli, Teneggi. All. Azzurro. Arbitro: Duci di Reggio

Reti: 40’st Haddaji

Note: ammoniti Costa, Ashong, Pastorelli, Casta, Haddaji

Un guizzo a 5’ dalla fine di Haddaji regala al Medolla San Felice il big che vale l’aggancio in vetta sulla Sanmichelese che però ha una gara in meno. Da segnalare un rigore reclamato per parte su Guidone e Caste a e una rete annullata a Trajkovic per offside. All’85’ Haddaji dentro da poco si infila fra due difensori e batte Schiuma. Il Medolla fa festa ma perde per infortunio Sentieri e Adusa.

Le altre: Baiso-Castellarano 0-2, V. Correggio-Riese 1-2, Sammartinese-Masone 1-2, Scandiano-Casalgrande 1-0, rip. Montombraro.

Classifica: Sanmichelese e Medolla SF 24, Castellarano e Masone 20, United Carpi e Scandiano 18, Soluyerese 12, Riese 11, V. Correggio e Camposanto 10, Sammartinese e La Pieve 9, Montombraro, Baiso Maranello 8, Castelnuovo 7, Casalgrande 3