Il big match della giornata. Un punto per il Trodica

TRODICA

0

ELPIDIENSE CASCINARE

0

TRODICA: Monti, Ciccalè, Tartabini; Monserrat, Berrettoni, Romagnoli; De Martino, Emiliozzi, Garbujo (32’st Moriconi), Sanneh (36’st Franco), Ferreyra All. Lelli.

ELPIDIENSE CASCINARE: Tomba, Battistini, Doda (29’st Mandorlini); Catinari (45’st Tempestilli), Ciaramitaro, Salvati; Cingolani, Doci, Garbuglia (13’st Cuccù), Filippi, Massi All. Diamanti.

Arbitro: Eletto di Macerata.

Note: spettatori 200 circa; ammonito Emiliozzi; recupero 0’ e 4’.

La partitissima della 12ª giornata termina a reti bianche a Villa San Filippo e, senza sancire vinti o vincitori comunque conferma che Trodica e Elpidiense Cascinare saranno protagoniste fino alla fine. Lo 0-0 è risultato giusto, frutto di una gara molto equilibrata e parca di emozioni. Curiosamente per i biancocelesti è il primo in campionato, un pareggio che significa la perdita del primato in solitario, ora condiviso a quota 22 punti con Matelica e Vigor Castelfidardo. L’ottima neopromossa rimane invece a -2 assieme al Corridonia. Cronaca. Lelli deve fare a meno di pedine cruciali come gli squalificati Titone e Panichelli, più Stortini, negli ospiti di Diamanti inizia in panca l’ex Cuccù. Il primo tempo vede il Trodica più propositivo ma fondamentalmente i portieri non sono chiamati a grandi risposte. Nel finale gli ospiti alzano il baricentro e controllano la situazione. Più pimpante la ripresa che viene aperta da Sanneh che ruba palla e s’invola, sulla sua conclusione attento Tomba. Replica rossoblù al 14’ con il neoentrato Cuccù, destro in corsa e Monti c’è. Manca mezzora ma di fatto il big match non regalerà altri sussulti.