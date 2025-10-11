Il big match è il derby. Ponte-Lampo Meridien

Il big match della quinta giornata (in campo domani alle 15.30) del girone A di Promozione vede protagoniste due squadre della Valdinievole. Al Pertini di Ponte Buggianese la squadra di Falivena ospita il lanciatissimo Lampo Meridien. Derby valdinievolino che può dare una prima sterzata a questo avvio di stagione: la squadra di Benesperi è in testa alla classifica e con tre punti consoliderebbe il primato attualmente condiviso con Cubino e Pietrasanta. Il Ponte invece prendendosi tutta la posta in palio aggancerebbe proprio la formazione di Lamporecchio.

Confronto fra due squadre che hanno davvero ben impressionato nel primo mese di torneo. La Lampo Meridien infatti gioca molto corta, dà pochissimi punti di riferimento agli avversari ed è fatale quando attacca e punta la rete avversaria. I dieci punti fin qui conquistati, e la porta ancora inviolata, rendono conto della forza e della solidità che la squadra bianco-nera-azzurra ha acquisito finora. I pontigiani però proveranno a fare risultato e a dire la loro sul campo, per mettersi alle spalle il pari arrivato al fotofinish contro il Montignoso e la rotonda sconfitta subita col Pietrasanta. Sulla formazione che scenderà in campo, in casa Lampo Meridien non ci sono particolari problemi. Dovrebbero giocare gli stessi undici che hanno iniziato la gara vincente di domenica contro il Forte dei Marmi. In classifica generale.

Argomento Casalguidi: è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale, quella sfumata all’esordio proprio contro il Lampo Meridien, e tenterà di conquistarla contro il Settimello, nel match che andrà in scena al Barni domani. Gli uomini di mister Ivan Paolacci sono attualmente ultimi nel girone A con un punto, ma le distanze in questa fase della stagione sono tutt’altro che incolmabili e basterebbe già una vittoria per guardare la classifica da tutt’altro prospettiva. Le due squadre si erano già incontrate due stagioni fa, sempre in Promozione, nell’annata 2023/24: l’andata si chiuse sull’1-1, mentre al ritorno i calenzanesi si imposero per 2-0. Un motivo in più per gettare il cuore oltre l’ostacolo, provando a conquistare quei tre punti che potrebbero rappresentare la svolta anche a livello psicologico.

Simone Lo Iacono

Massimo Mancini