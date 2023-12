Il big match. Il K-Sport non fa sconti. Affondato il Montegranaro

K-SPORT

2

MONTEGRANARO

1

K-SPORT GALLO: Elezaj, Notariale, Del Pivo, Dominici G., Nobili, Paoli, Peroni, Dominici E., Torelli, Magnanelli (42’ st Pizzagalli), Sciamanna (18’ st Baruffi). All. Lilli.

MONTEGRANARO: Taborda (32’ pt Mallozzi), Lattanzi (3’ st Foresi), Ruggeri F., Kukic, Zaffagnini (26’ st Tissone F.), Rozzi, Corrado (21’ st Merzoug), Morales, Tonuzi, Cicconetti (3’ st Perpepaj), Radojicic. All. Marinelli.

Arbitro: Cocci di Ascoli.

Reti: 23’ pt Magnanelli, 20’ st Torelli, 42’ st Perpepaj.

Note: spettatori 450 circa; ammoniti Lattanzi, Kukic, Notariale, Paoli, Peroni; angoli: 2-6; rec.: 4’+7’.

Arriva la capolista allo "Spadoni" per uno dei big match di giornata. Locali privi di Barattini operato in settimana ai crociati e dello squalificato Peluso, quindi rimaneggiati in avanti con il solo Peroni appoggiato da Sciamanna e Magnanelli. Gli ospiti, reduci dalla sfortunata semifinale di Coppa si presentano pressoché al completo con il solo Jallow relegato in tribuna. Primo tempo frizzante. Dopo una fase di studio le due squadre di affrontano a viso aperto creando parecchie situazioni da gol. Il K-Sport si fa preferire sul fraseggio, ma il Montegranaro su punizione di Kukic (con un’indecisione di Elezaj) colpisce la traversa. Scampato il pericolo, i locali iniziano ad attaccare con più decisione: al 23’ Magnanelli, al quarto gol stagionale, insacca di testa su invitante cross di Giovanni Dominici. Poco dopo su discesa di Notariale è Peroni che si fa anticipare a pochi passi dalla porta. Nella seconda metà del primo tempo arriva la reazione della capolista, ma Elezaj è attento prima su Cicconetti e poi su Tonuzi.

Nella ripresa iniziano forte i locali che sembrano voler mettere al sicuro il risultato. Azioni da gol a ripetizione con i vari Sciamanna, Peroni e Del Pivo che sfiorano ripetutamente il raddoppio, che arriva meritatamente al 65’con Torelli che sfrutta l’ennesimo cross di Giovanni Dominici e di sinistro infila di precisione. Poi in contropiede sono Peroni ed Eugenio Dominici vicini al tris. All’87’ il Montegranaro accorcia con Perpepaj che raccoglie un traversone dalla trequarti e al volo sorprende Elezaj.