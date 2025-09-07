Il big match. "Il Tolentino ha aspettative alte. Vogliamo fare una grande prova»

"Vogliamo partire con il piede giusto in campionato e fare una grande prova". Così Paolo Passarini, tecnico del Tolentino, sul match d’esordio a Chiesanuova. Match di cartello per i cremisi che affrontano un avversario ostico e collaudato come quello di Mobili. "Le aspettative sono alte, – dice Passarini – stiamo acquisendo consapevolezza dei nostri mezzi e migliorando di giorno in giorno la condizione fisica e l’intesa all’interno del gruppo. Avrò tutti disponibili, per poter intervenire sulla squadra anche a gara in corso, avendo diverse alternative a disposizione". Sarà un campionato molto entusiasmante per il Tolentino, ma anche difficile, perché confermarsi ad alti livelli è un’impresa che richiede molta attenzione ai dettagli e continuità. "Ci alleniamo per cercare di trovare anche qualche variante tattica, stiamo sperimentando – dice Passarini – ma aldilà del modulo in campo, i calciatori si stanno dimostrando molto disponibili". I cremisi conterranno solo su 200 sostenitori a Chiesanuova, per via delle disposizione imposte dalla società locale. "Dovremo essere bravi – dice – a garantire quella continuità e unità di intenti con la piazza che nella scorsa stagione ci ha dato una grandissima mano, sia nelle gare casalinghe che in quelle in trasferta".

Marco Natalini