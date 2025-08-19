Il bilancio. Buratti: "Sono strasoddisfatto del Trodica»

"Sono strasoddisfatto di quanto visto dall’inizio della preparazione e nei vari test". Roberto Buratti, tecnico del Trodica, tira le somme di questo periodo. "Non mi interessano i risultati – spiega – dei vari allenamenti congiunti, peraltro contro avversari di categoria superiore. Anzi, considero i più attendibili i test contro avversari di categoria superiore perché mi danno preziose risposte su come risponde la squadra quando è sotto pressione". Il tecnico non dà quindi peso ai risultati. "Ad Ascoli e a L’Aquila abbiamo accusato alcune assenze e dopo una buona prima parte siamo crollati, contro la Recanatese abbiamo giocato alla pari e con le altre i ragazzi hanno dato risposte positive per diversi minuti facendo molto bene. Abbiamo disputato 30-35 minuti ad alti livelli e con ritmi elevati: siamo pronti ad affrontare avversari forti e organizzati. Le mie squadre devono correre più delle altre perché è alta la qualità e l’attitudine al lavoro, e fino a fine mese la squadra si allenerà tutti i giorni". Il 31 il Trodica esordirà in casa col Tolentino nell’andata di Coppa Italia e la settimana successiva ci sarà il debutto in campionato contro la Fermignanese. "Il nostro campo – spiega il tecnico – dovrà confermarsi un fortino come l’anno scorso. C’è tanto entusiasmo e noi dovremo aumentare facendo bene nelle prime due gare interne della stagione, i tifosi saranno la nostra arma in più".