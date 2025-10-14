Il bilancio di Ciattaglia. "Matelica, quella rete mortifica la buona gara»

"Dispiace per la sconfitta perché, pur essendo in emergenza, avevamo preparato la gara molto bene". Sono le prime parole di commento del tecnico Lorenzo Ciattaglia dopo il ko interno (primo della stagione) contro l’Urbino. "Nonostante le assenze – continua il tecnico – eravamo riusciti a mantenere il risultato positivo fino al novantesimo, giocandocela e creando le occasioni da rete. Poi, allo scadere, è arrivato questo gol che ha mortificato una buona prova della squadra. Il calcio purtroppo è così, a volte spietato, ti fa trovare la brutta sorpresa dietro all’ultima curva. Peccato perché venivamo da una settimana difficile in cui i ragazzi avevano lavorato con sacrificio e abnegazione. Ora è importante superare questo momento e recuperare al più presto il maggior numero di giocatori indisponibili o acciaccati". In effetti il Matelica sceso in campo contro l’Urbino si presentava senza lo squalificato Sanchez, gli infortunati Montella e Allegretti, nonché con i vari Tempestilli, Bianchi e D’Errico in panchina per le non perfette condizioni fisiche. Ora l’obiettivo prioritario è serrare le fila in vista dei due delicati impegni: domani alle 17.30 al "Giovanni Paolo II" c’è il ritorno di Coppa Italia contro l’Osimana (si parte dall’1-0 per il Matelica); domenica ci sarà il derby a casa del Fabriano Cerreto.

m. g.