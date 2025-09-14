Il blitz a CASTEL DI LAMA. Settempeda, decisivi i gol di Perez e Compagnucci

0

: Capacchietti, Natalini (16’ st Hoxholli), Voltattorini (16’ st Scarpantoni), Pietrucci, Menchini, Raschioni, Calvaresi (37’ st Leoni), Pietropaolo, Senghor, Picciola (22’ st Palatroni), Lalaj (16’ st Kane). All. Oresti.

SETTEMPEDA: Marchegiani, Brandi, Monachesi (27’ st Meschini), Eugeni, Perez, Pagliari (42’ st Guaciaroni), Guermandi (27’ st Sfrappini), Quadrini, Bernabei (40’ st Sigismondi), Montanari, Tulli (16’ st Compagnucci). All. Pierantoni.

Arbitro: Diouane di Fermo.

Reti: 35’ pt Perez, 35’ st Compagnucci.

Fa valere il peso dell’esperienza la Settempeda cinica contro il Castel di Lama. Le idee ci sono ma non bastano alla formazione di mister Oresti, che paga a caro prezzo qualche indecisione. Maceratesi autoritari grazie a una rete per tempo: al 35’ Perez la sblocca grazie a una deviazione che mette fuori causa il portiere, nella ripresa è poi Compagnucci ad approfittare di un’amnesia difensiva di Scarpantoni per trovarsi uno contro uno con Capacchietti e blindare i 3 punti.