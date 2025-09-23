Il blitz al Polisportivo. Matelica, uno splendido avvio di stagione . Ciattaglia: "È una vittoria che vale doppio»

"Vittoria doppia". Lorenzo Ciattaglia, tecnico del Matelica, si gode l’ottimo inizio di stagione, con sette punti realizzati ed il passaggio di turno in Coppa Italia. "Non credevamo ad un avvio simile, essendo una squadra nuova, con un budget un po’ abbassato rispetto allo scorso anno", rivela Il trainer dopo il successo sulla Civitanovese (1-2). "Il pareggio – ammette – sarebbe stato più giusto. Temevo questa partita, per la forza dell’avversario e per la difficoltà del campo. Perciò, parlo di successo che vale doppio. Inizialmente non trovavamo le distanze, il vento cambiava le traiettorie. La Civitanovese è partita forte, ci siamo fatti il gol da soli, ma anche per la pressione avversaria". E striglia i suoi sull’approccio: "ai ragazzi dirò che in Eccellenza non si possono regalare 20 minuti". Ripensando alla ripresa: "la Civitanovese l’ha interpretata molto meglio. Con l’ingresso di Handzic, abbiamo sofferto sui palloni aerei. Devo ringraziare Ginestra che ha compiuto due interventi importanti". Galeotto il turno di Coppa Italia, che "ci ha fatto uscire dal campo con le ossa rotte. Ho dovuto fare tre sostituzioni per infortuni". Il tecnico conclude facendo un grosso "in bocca al lupo alla Civitanovese, storia del calcio marchigiano".

f. r.