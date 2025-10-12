Il blitz. Brandi firma il gol del successo. La Settempeda passa col Monticelli

Monticelli

0

Settempeda

1

MONTICELLI: Canullo, Vallorani, Filipponi, Fattori (26’st Flaiani), Diarra (37’st Fazzini), Natalini, Petrucci, Galiè (32’st De Angelis), Galli, Marini (15’st Vespa), Fabi Cannella (45+1’st Crescenzi). All.: Stallone.

SETTEMPEDA: Marchegiani, Brandi, Zappasodi, Dutto, Perez, Pagliari, Guermandi (21’st Rango), Quadrini (37’st Eugeni), Sfrappini (11’st Montanari), Compagnucci (17’st Tulli), Borgiani (21’st Ammora). All.: Pierantoni.

Arbitro: Paoletti di Fermo.

Rete: 30’ Brandi

Note - espulso al 50’ Galli. Ammoniti: Filipponi, Vallorani, Galli, Diarra (M), Dutto, Zappasodi (S).

Vincere in trasferta ha sempre un sapore speciale e lo sa bene il Settempeda che ha espugnato il campo del Monticelli grazie alla rete di Brandi nel primo tempo. Il numero due della formazione di Gregory Pierantoni è svettato più in alto di tutti sugli sviluppi di un corner, sbloccando la gara alla mezz’ora. Poco più tardi occasione per Petrucci, ma il pareggio sfuma con una conclusione a lato. Nella ripresa ancora protagonista il classe 1991 del Monticelli, autore di un ottimo cross per la zuccata di Vallorani, bloccata da Marchegiani. Successivamente Vespa si trova in buona posizione ma calcia debolmente verso la porta, mentre l’ultima chance capita ad Ammora per il raddoppio, con Canullo che gli nega la gioia del raddoppio. Nulla da fare per il Monticelli che tra l’altro perde anche Galli per la prossima partita essendo stato espulso per proteste allo scadere. Festeggia invece la Settempeda con l’1-0 finale che la porta al secondo posto in attesa del match di oggi tra Aurora Treia e Porto Sant’Elpidio.