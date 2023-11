IL blitz. Decide il gol di Lapi. Matelica ok a Corridonia

0

MATELICA

1

: Piergiacomi, Garbuglia, Marinelli (13’st Vitali), Del Moro, Romagnoli, Ciucci, Borioni (30’st Mariani), Cesca (19’st Ogievba), Cornero, Ruzzier, Zazzetti (30’st Marcelletti). A disp.: Mazzocca, Giannini, Bedetta, Bellesi, Macchiati. All. Fondati.

MATELICA: Ginestra, Gobbi (14’st Gubinelli), Girolamini, Aquila (38’st Santamarianuova), Brunelli, Lapi, Jachetta (1’st Dell’Aquila), Sileoni ( dal 14st Nerli), Iori, Paradisi, Catalani (1’st Croia). A disp.: Petrelli, Morettini, Menichelli, Berrettini. All.: Passarini.

Arbitro: Uncini di Jesi.

Rete: 37’ st Lapi.

Note: 37’ Brunelli.

Il Matelica conquista l’intera posta a Corridonia in una partita molto combattuta, la squadra locale ha offerto, specie nella ripresa, un rendimento al di sotto delle aspettative. Il primo tempo fa registrare una leggera prevalenza del Corridonia, ma gli ospiti al 29’ colpiscono una clamorosa traversa con Catalani. Al 38’ è espulso Brunelli per fallo da ultimo uomo. Da questo momento il Corridonia attacca in massa creando diverse occasioni ma senza sfruttarle. Nella ripresa c’è ancora una buona partenza del Corridonia, ma con il passare dei minuti cala la lucidità. Nella parte finale cresce il Matelica che segna il gol vittoria con Lapi che sfrutta nel migliore dei modi la respinta del portiere su punizione.

Quintino Pieroni