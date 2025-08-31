Il blitz dell’Aurora Treia. Casette a mani vuote
Micidiale uno-due della formazione ospite firmato da Borrelli e Arias. Nella ripresa reagisce la squadra di Lattanzi, ma non si rende pericolosa.
Casette Verdini
0
Aurora Treia
2
CASETTE VERDINI: Carnevali, Trinetta, Ferri (59’ Ciurlanti), Tidiane (56’ Lattanzi), Donnari, Moschetta, Morettini, Pagliari (54’ Forte), Latini, Delfino (45’ Ulivello), Del Brutto (65’ Luciani). A disp.: Pinzi, Blunno, Marcolini. All.: Lattanzi.
AURORA TREIA: Testa, Calamita, Tavoni (63’ Dominino), Alla, Ballanti, Bartolini, Zeqiri (63’ Garcia F), Guzzini (67’ Bonifazi), Arias, Borrelli (73’ Cirrottola), Cacciamani (82’ Seye). A disp.: Palazzo, Giuliodori, Di Gennaro, Mazzoni. All.: Ricci.
Arbitro: Crincoli di Ascoli.
Reti: 35’ Borrelli, 41’ Arias.
L’Aurora vince l’andata di Coppa Italia contro il Casette Verdini. Il tecnico Lattanzi si affida al tridente offensivo Latini, Delfino e Del Brutto; dall’altra parte Ricci risponde con Borrelli (foto) a sostegno delle punte Arias e Cacciamani.
Nel primo tempo il ritmo è sostenuto. La prima occasione degna di nota è all’8’: cross dalla sinistra per la testa di Guzzini che manca di poco il bersaglio.
Il Casette fa valere la fisicità a centrocampo chiudendo bene gli spazi. Al 17’ ci prova Morettini, la sua conclusione termina a lato. Al 35’ sale in cattedra Borrelli: il giocatore sfrutta nel migiore dei modi l’assist al centro dell’area. È micidiale l’Aurora perché dopo 6 minuti raddoppia: cross preciso al 41’ per Arias che trova la prima segnatura stagionale. Le squadre vanno a riposo con gli ospiti sul doppio vantaggio.
Nella ripresa Lattanzi ridisegna completamente la formazione. Il Casette tiene meglio il campo rispetto al primo tempo ma non riesce a creare problemi all’interno dell’area. L’Aurora gestisce bene il doppio vantaggio senza correre pericoli. I treiesi sfiorano il tris con Cacciamani e Calamita terminate entrambe sopra la traversa.
Il match di ritorno verrà disputato a Treia mercoledì 17 Settembre.
