Il Blitz. Il Camerino segna tre reti. Senza scampo il Grottammare

: Beni, Porfiri, Tombolini, Alfonsi, Ferrari, Fabrizi (1’ st Guenci), Loretucci (45’ st Ragni), Medori, Ricci (1’ st Ndreu), Pomili, Capponi (1’ st Seproni). All.: Campanile.

CAMERINO: Spitoni, Barilaro, Corazzi (44’ pt Frinconi), Scotini, Di Luca, Ferretti, Jachetta (30’ st Cottini), Cicci (20’ st Gubinelli), Maccioni (15’ st Raponi), Recchioni, Marchionni (37’ st Staffolani). All.: Giacometti.

Arbitro: Gismondi di Macerata.

Reti: 12’ Maccioni, 42’ rig. Jachetta, 18’ st Frinconi.

Convincente successo del Camerino sul campo di un Grottammare che invece registra una battuta d’arresto interna dopo il successo fuori casa con il Borgo Mogliano. Parte bene la squadra di Giacometti con le scorribande di Barillaro e Jachetta: proprio il secondo sforna l’assist che al 12’ mette Maccioni a tu per tu con Beni per il vantaggio. Raddoppio al 42’: Di Luca entra in area e viene a contatto con Fabrizi: per l’arbitro è calcio di rigore che viene trasformato da Jachetta. Cala il sipario al 18’ della ripresa con un tiro-cross di Frinconi, 3-0.