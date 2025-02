Il blitz. Il Porto Sant’Elpidio corsaro a Montecosaro

VIGOR

1

PORTO SANT’ELPIDIO

2

VIGOR : Taffi, Cicconofri, Rossini, st), Pepi, Beruschi, Marcantoni D., Marcantoni L., Mancini, Guermandi, Compagnucci. Tulli. All. Pierantoni.

PORTO SANT’ELPIDIO: Doello, Magliulo, Smerilli, Trombetta, Del Rosso, Islami, Fellousa, Shakaj, Panichi, Macchini, Amici. All. Mengoni.

Arbitro: Falgiani di Ascoli.

Reti: 21’ st autorete, 33’ st Shakaj, 51’st rig. Tulli.

Succede tutto nella ripresa dopo un primo tempo in cui hanno la meglio le difese. Al 21’ il risultato si sblocca al 21’ quando si fa apprezzare l’iniziativa di Macchini che s’incunea tra la difesa e lascia partire un tiro deviato da un avversario. Porto Sant’Elpidio in vantaggio. La Vigor cerca di rientrare in gara, ma sono gli ospiti a raddoppiare con Shakaj che si fa trovare pronto sulla ribattuta e segna. Nel recupero l’arbitro assegna il rigore per fallo su Beruschi, da dischetto accorcia le distanza Tulli.