Il blitz. Il Tolentino è tornato al successo . Passarini: "La squadra è stata cinica»

"Faccio i complimenti alla squadra, ha interpretato ottimamente la partita". È quanto dice Paolo Passarini, allenatore del Tolentino, dopo il successo 1-2 a Trodica. "In alcuni tratti della partita – aggiunge – abbiamo sofferto, ma sempre con la giusta mentalità, cercando di recuperare presto il pallone e tornare a fare il nostro gioco. Anche in gare difficili come questa, non ci snaturiamo e ciò è il nostro punto di forza". Seconda vittoria in campionato per la squadra cremisi che si porta a quota 8 punti, dopo cinque giornate disputate. Successo importante visto che il tecnico ha dovuto rinunciare al capitano Tizi e al fantasista Capezzani, entrambi in tribuna complici a causa di guai fisici. "Siamo stati cinici a sfruttare le occasioni, la squadra – aggiunge soddisfatto Passarini – ha avuto il giusto ritmo e ha saputo chiudere la gara nel finale. La distrazione sul gol del Trodica per fortuna non ha precluso il successo finale". Ora per il Tole ci sarà una settimana da sfruttare bene per recuperare quante più energie possibili e sperare di recuperare al più presto gli infortunati, perché domenica al "Della Vittoria" arriverà l’Osimana seconda forza del campionato.

Marco Natalini