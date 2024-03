Il blitz. La Cluentina fa il pieno di punti a Rapagnano

Rapagnano

0

Cluentina

1

: Innamorati, Corradini, Rapacci, B. Sako, Keci, Facciaroni, Iommetti, Di Donato (25’st Ciucani), Hihi (30’st Bitti), Scriboni (44’st Funari), Polozzi (25’st Macchini). All. Garagliano.

CLUENTINA: Rocchi, Brandi (33’st Scoccia), Stacchiotti (25’st Marini), Marcantoni, Menghini, Foglia, Montecchiari (33’st Cappelletti), R. Mancini, Ribichini, A. Mancini (38’st Trobbiani), Salvati (25’st Pagliarini). All. Canesin.

Arbitro: Alfonsi di San Benedetto.

Rete: 34’ st R. Mancini.

Note. Espulso: 50’st Scoccia.

Colpaccio della Cluentina che espugna l’insidioso terreno del Rapagnano e ottiene una vittoria dal sapore di salvezza. Nella ripresa il gol che decide la partita: dapprima Marini semina il panico in area ottenendo un angolo, quindi è lui a battere velocemente il corner e servire a R.Mancini la palla da spingere in rete. Al triplice fischio è festa per la Cluentina, che esulta sapendo di aver fatto un passo decisivo verso la salvezza.